Шаман выпустит новый трек в день последнего звонка

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Шаман, 24 мая представит свою новую песню «Первая любовь». Об этом певец сообщил в Telegram-канале .

«В день, когда в школах России прозвучит последний звонок, я представлю свою новую песню „Первая любовь“», — написал он.

Отрывок из нее уже доступен для прослушивания в VK. Артист призвал школьников и выпускников создавать тематические видео, используя трек, и публиковать их на своих страницах с хештегом #SHAMANперваялюбовь.

«Самые популярные ролики возьмем в клип, который выйдет 24 мая вместе с релизом песни „Первая любовь“» — добавил он.

Ранее Шаман рассказал, что идеи новых песен часто посещают его в далекие от творчества моменты. Один из своих хитов «Моя Россия» он сочинил, когда мыл полы. Артист отметил, что напевает мелодии на диктофон после того, как они приходят ему в голову.