Шаман выпустит новый трек в день последнего звонка
Шаман представит новую песню «Первая любовь» 24 мая
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Шаман, 24 мая представит свою новую песню «Первая любовь». Об этом певец сообщил в Telegram-канале.
«В день, когда в школах России прозвучит последний звонок, я представлю свою новую песню „Первая любовь“», — написал он.
Отрывок из нее уже доступен для прослушивания в VK. Артист призвал школьников и выпускников создавать тематические видео, используя трек, и публиковать их на своих страницах с хештегом #SHAMANперваялюбовь.
«Самые популярные ролики возьмем в клип, который выйдет 24 мая вместе с релизом песни „Первая любовь“» — добавил он.
Ранее Шаман рассказал, что идеи новых песен часто посещают его в далекие от творчества моменты. Один из своих хитов «Моя Россия» он сочинил, когда мыл полы. Артист отметил, что напевает мелодии на диктофон после того, как они приходят ему в голову.