Помогло мытье полов. Шаман рассказал, как придумал хит «Моя Россия»

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, что идеи новых песен часто посещают его в далекие от творчества моменты. Один из своих хитов он написал во время мытья полов.

Речь идет о композиции «Моя Россия».

«Я придумал эту песню, когда дома мыл полы. Очень часто ко мне приходит вдохновение в самых неожиданных ситуациях и обстановках, которые вообще никак не связаны с творчеством», — признался артист.

По его словам, он напевает мелодии на диктофон после того, как они приходят ему в голову. Позже артист использует аудио для создания полноценных песен. Шаман в беседе с «Общественной службой новостей» выразил мнение, что так поступают многие артисты — сочиняют хиты в довольно странных обстоятельствах.

Певец выступил на открытом уроке «Звуки родного края» для учеников Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Артист провел занятие, посвященное основам вокального искусства: правильная распевка — это не только важный этап подготовки голосовых связок, но и процедура, которая благотворно влияет на общее состояние здоровья.

Представители лицея вручили Шаману фирменную толстовку с символикой учебного заведения в знак благодарности за визит и проведенный урок.

Ранее певец рассказал, как проводит утро со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Традиционно пара начинает свой день с кофе, через полтора часа — завтрак. После трапезы Шаман предпочитает самостоятельно мыть тарелки: работа руками очищает мозг и дает правильную энергию.