Shaman спел хит «Я русский» посреди улицы в Рязани | 360°

Знаменитости 12 мая 2024, 00:57 Shaman спел хит «Я русский» посреди улицы в Рязани РИА «Новости»

Читать 360 в

Певец Shaman приехал в Рязань с концертом, который состоится 12 мая. За день до выступления он прогулялся по городу и спел с уличными музыкантами. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале.

«Родные, готовлюсь к своему завтрашнему сольному концерту в Рязани, гуляю по городу, общаюсь с народом», — написал он.

Реклама

Для исполнения перед гулящими рязанцами Shaman выбрал свой хит «Я русский». Десятки желающих могли послушать живое исполнение у памятника богатырю Евпатию Коловрату. Певец записал видео и опубликовал на видеохостинге. Ролик собрал уже свыше 2,7 миллиона просмотров.

Ранее Shaman перепел песню «Черный ворон» ко Дню победы. Эту композицию он презентовал на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Также певец написал песню о жертвах теракта в «Крокусе». Все средства от ее монетизации он перевел на помощь пострадавшим.