Shaman перепел песню «Черный ворон» | 360°

08 мая 2024, 17:03
Shaman перепел песню «Черный ворон»
Певец Shaman представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
Певец Shaman перепел песню «Черный ворон» ко Дню победы. Свою версию композиции он исполнил на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».
Студийная запись трека «Черный ворон» в исполнении артиста станет доступна на стриминговых сервисах в ночь на 9 мая 2024 года, ко дню 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Основой для «Черного ворона» послужило стихотворение Николая Веревкина «Под ракитою зеленой», написанное еще в 1831 году офицером Невского пехотного полка. В песне рассказывается о раненом солдате, который до последнего вздоха сражался с врагом.
Песня «Черный ворон» использовалась в качестве саундтрека для множества кинолент. Среди них — «Чапаев» 1934 года, комедия «Особенности национальной охоты» 1995 года, фильм «Орда» 2012 года и сериал «Чернобыль» 2019 года.
Shaman также написал песню о жертвах теракта в «Крокусе». Все средства от ее монетизации он направил на помощь пострадавшим.
День Победы 9 мая
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Shaman
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