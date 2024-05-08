Shaman перепел песню «Черный ворон» | 360°

Культура 08 мая 2024, 17:03 Shaman перепел песню «Черный ворон» Певец Shaman представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы РИА «Новости»

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Певец Shaman перепел песню «Черный ворон» ко Дню победы. Свою версию композиции он исполнил на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Студийная запись трека «Черный ворон» в исполнении артиста станет доступна на стриминговых сервисах в ночь на 9 мая 2024 года, ко дню 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Основой для «Черного ворона» послужило стихотворение Николая Веревкина «Под ракитою зеленой», написанное еще в 1831 году офицером Невского пехотного полка. В песне рассказывается о раненом солдате, который до последнего вздоха сражался с врагом.

Песня «Черный ворон» использовалась в качестве саундтрека для множества кинолент. Среди них — «Чапаев» 1934 года, комедия «Особенности национальной охоты» 1995 года, фильм «Орда» 2012 года и сериал «Чернобыль» 2019 года.

Shaman также написал песню о жертвах теракта в «Крокусе». Все средства от ее монетизации он направил на помощь пострадавшим.