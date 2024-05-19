Shaman сделал шокирующее признание о нижнем белье | 360°

Знаменитости 19 мая 2024, 15:54 Shaman сделал шокирующее признание о нижнем белье Певец Shaman посетил Рязань и рассказал, что не носит трусы РИА «Новости»

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Журналисты заметили, что в чемодане приехавшего в Рязань певца Ярослава Дронова (Shaman) нет нижнего белья. Артист ответил на вопросы репортеров и признался, что никогда не носит трусы. Об этом сообщило издание StarHit.

Shaman рассказал, что не понимает «концепцию нижнего белья» и поэтому не носит этот элемент одежды. Он также показал журналистам свой номер в гостинице.

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«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — подчеркнул музыкант.

Он добавил, что иногда поклонники дарят ему нижнее белье, в том числе женские трусы и бюстгальтеры. В издании отметили, что певец прогулялся по Рязани и раздарил цветы случайным прохожим. Артист также устроил небольшой концерт с уличными музыкантами.

Ранее певец анонсировал выход клипа «Любимая женщина». Shaman сравнил видеоролик с пирогом с начинкой, который придется по вкусу всем поклонникам.