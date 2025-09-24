Шаман рассказал, с какой проблемой столкнулся на Интервидении

Шаман признался, что на Интервидении ему было сложно петь на тросе

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) рассказал, что при подготовке номера для Интервидения не было ничего, с чем бы не справилась его команда. Однако было непросто первый раз исполнять песню, находясь в воздухе, уточнил певец в интервью aif.ru .

«Сложновато было первый раз петь на тросе в воздухе, когда полетная обвязка стягивает все тело, но и это стало привычным элементом номера», — отметил он.

По словам артиста, через свою песню у него была цель показать, что «Россия полна любви, и у этой любви нет границ». Шаман выразил надежду, что ему удалось достучаться до сердца каждого, кто смотрел международный конкурс.

Шаман представлял Россию на Интервидении, которое состоялось в выходные. После своего выступления артист отказался от претензий на победу. Всего в конкурсе участвовали 22 исполнителя. Первое место занял представитель Вьетнама Дык Фук.