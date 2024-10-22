Бизнесмены из Петербурга оспорили заявку Шамана на бренд «Я русский»

Бизнесмены из Санкт-Петербурга заявили, что Роспатент не позволит певцу Ярославу Дронову, более известному как Шаман, зарегистрировать бренд «Я русский». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, еще в 2009 году петербуржцы запатентовали фразу «Я русский! Какой восторг!», которую печатали на бутылках своей водки. Действия Шамана они назвали неудачной пиар-акцией, но отметили, что брать с него роялти не будут из-за хорошего вокала.

Ранее сам музыкант объяснил желание зарегистрировать бренд защитой собственной репутации, чтобы от его имени не производили некачественную продукцию. Он отдельно отметил, что не собирается «спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова». Роспатент пока не вынес вердикт по запросу Шамана.