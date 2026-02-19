Топчет русскую святыню? Шаманы предрекли Шаману страшную расплату за его грязную выходку
Артист Шаман оправдался за лизание льда Байкала детским восторгом
Поступок заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман, вызвал резкое осуждение со стороны религиозных деятелей и медиаэкспертов. Исполнитель опубликовал видео, на котором он облизывает лед озера Байкал, сопроводив ролик плашкой «18+».
«Это какая-то деградация»
Глава религиозной организации шаман Артур Цыбиков в беседе с изданием «Абзац» назвал действия певца некорректными и безнравственными. По его словам, Байкал является сакральным местом для всех россиян, а подобное поведение недопустимо для верующего человека.
«Эти выходки, конечно же, неправильные. Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя. Это какая-то деградация. Представьте храм Христа Спасителя с Pussy Riot*», — объяснил свою позицию Цыбиков.
Он также добавил, что сценический псевдоним артиста накладывает на него определенную ответственность, которой Дронов не соответствует.
«Я думаю, духи Байкала с него спросят», — резюмировал шаман Цыбиков и предположил, что артист за свой поступок извинится.
Конец карьере Шамана?
К критике присоединился медиатехнолог Рамиль Харисов. В своем телеграм-канале он связал перформанс с попыткой артиста вернуться в информационную повестку на фоне затишья в карьере. Эксперт отметил возникший диссонанс между образом «лица России» и «сомнительным креативом».
«Выглядит это плохо. Пусть наймет нормальных пиарщиков: нельзя одновременно кричать, что ты "представляешь Россию", и параллельно выпускать сомнительный креатив», — указал Харисов.
Медиатехнолог также задался вопросом, почему артист так долго отсутствовал в медиаполе: «Что-то негладко идет в карьере?»
Как оправдался Шаман
Сам Шаман объяснил свой поступок «чистым детским восторгом» и любопытством. В своем телеграм-канале он сравнил лизание льда с поеданием снега в детстве и выразил надежду, что это осквернило озеро не больше, чем прогулки туристов или езда на квадроциклах.
«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал Байкал на вкус», — написал исполнитель.
Шаман снабдил свой ролик, в котором он лижет лед на Байкале, пометкой «18+». Видео завирусилось в социальных сетях. Некоторые пользователи шутили, что теперь озеро Байкал «больше не такое чистое».
На ситуацию обратила внимание и жена артиста, Екатерина Мизулина — в позитивном ключе. Общественница опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором Шаман рисует на льду Байкала символ сердца с подписью «Катя».
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.