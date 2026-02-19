Топчет русскую святыню? Шаманы предрекли Шаману страшную расплату за его грязную выходку

Артист Шаман оправдался за лизание льда Байкала детским восторгом

Фото: РИА «Новости»

Поступок заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман, вызвал резкое осуждение со стороны религиозных деятелей и медиаэкспертов. Исполнитель опубликовал видео, на котором он облизывает лед озера Байкал, сопроводив ролик плашкой «18+».

«Это какая-то деградация»

Глава религиозной организации шаман Артур Цыбиков в беседе с изданием «Абзац» назвал действия певца некорректными и безнравственными. По его словам, Байкал является сакральным местом для всех россиян, а подобное поведение недопустимо для верующего человека.

«Эти выходки, конечно же, неправильные. Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя. Это какая-то деградация. Представьте храм Христа Спасителя с Pussy Riot*», — объяснил свою позицию Цыбиков.

Он также добавил, что сценический псевдоним артиста накладывает на него определенную ответственность, которой Дронов не соответствует.

«Я думаю, духи Байкала с него спросят», — резюмировал шаман Цыбиков и предположил, что артист за свой поступок извинится.

Конец карьере Шамана?

К критике присоединился медиатехнолог Рамиль Харисов. В своем телеграм-канале он связал перформанс с попыткой артиста вернуться в информационную повестку на фоне затишья в карьере. Эксперт отметил возникший диссонанс между образом «лица России» и «сомнительным креативом».

«Выглядит это плохо. Пусть наймет нормальных пиарщиков: нельзя одновременно кричать, что ты "представляешь Россию", и параллельно выпускать сомнительный креатив», — указал Харисов.

Медиатехнолог также задался вопросом, почему артист так долго отсутствовал в медиаполе: «Что-то негладко идет в карьере?»

Как оправдался Шаман

Сам Шаман объяснил свой поступок «чистым детским восторгом» и любопытством. В своем телеграм-канале он сравнил лизание льда с поеданием снега в детстве и выразил надежду, что это осквернило озеро не больше, чем прогулки туристов или езда на квадроциклах.

«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал Байкал на вкус», — написал исполнитель.

Шаман снабдил свой ролик, в котором он лижет лед на Байкале, пометкой «18+». Видео завирусилось в социальных сетях. Некоторые пользователи шутили, что теперь озеро Байкал «больше не такое чистое». 

На ситуацию обратила внимание и жена артиста, Екатерина Мизулина — в позитивном ключе. Общественница опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором Шаман рисует на льду Байкала символ сердца с подписью «Катя». 

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

