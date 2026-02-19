Топчет русскую святыню? Шаманы предрекли Шаману страшную расплату за его грязную выходку

Поступок заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман, вызвал резкое осуждение со стороны религиозных деятелей и медиаэкспертов. Исполнитель опубликовал видео, на котором он облизывает лед озера Байкал, сопроводив ролик плашкой «18+».

«Это какая-то деградация»

Глава религиозной организации шаман Артур Цыбиков в беседе с изданием «Абзац» назвал действия певца некорректными и безнравственными. По его словам, Байкал является сакральным местом для всех россиян, а подобное поведение недопустимо для верующего человека.

«Эти выходки, конечно же, неправильные. Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя. Это какая-то деградация. Представьте храм Христа Спасителя с Pussy Riot*», — объяснил свою позицию Цыбиков.

Он также добавил, что сценический псевдоним артиста накладывает на него определенную ответственность, которой Дронов не соответствует.

«Я думаю, духи Байкала с него спросят», — резюмировал шаман Цыбиков и предположил, что артист за свой поступок извинится.