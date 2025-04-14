Кофе и мытье посуды. Шаман рассказал, как проводит утро с Мизулиной

Шаман рассказал, что завтрак с Мизулиной начинается с кофе и салата

Певец Ярослав Дронов (Шаман) рассказал, как проводит утро со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Подробностями личной жизни артист поделился с kp.ru.

«Ну, мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — сказал Шаман.

После завтрака ему нравится самому мыть тарелки. По его словам, работа руками «очищает мозг» и «дает правильную энергию».

Шаман и Мизулина объявили себя парой во время концерта со сцены Live Арены. Слухи о романе общественницы и популярного артиста усилились после его развода. Пара часто выкладывала совместный контент в соцсетях.

На одном из публичных мероприятий в московской школе Мизулина и Дронов изобразили поцелуй. При этом они продолжали уверять, что у них прекрасные, дружеские отношения.