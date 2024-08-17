Shaman раскрыл свой секрет похудения более чем на 20 кг
Shaman рассказал, как похудел с 92 килограммов
Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал, что в юности весил 92 килограмма. По этой причине артист начал худеть, рассказал он в интервью телеведущей Елизавете Ридель на YouTube-канале Riedel Talkи.
По словам исполнителя, сам процесс похудения оказался не таким трудным делом. Shaman считает, что нужно всего лишь перестать питаться бесконтрольно.
«На самом деле правило только одно — кормушку закрываешь на замок и все», — иронично сказал он.
Также Дронову помогает сохранять хорошую физическую форму активная рабочая деятельность. Часто в процессе записи звука или написания новых песен Shaman просто забывает о еде.
Ранее певец получил звание заслуженного артиста России. По словам Shamanа, он достиг успеха в карьере за счет упорства и одержимости делом. Исполнитель планирует дать 22 августа на Красной площади концерт, который изменит ход истории.