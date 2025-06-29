Шаман раскрыл подробности жизни с Мизулиной

Певец Шаман поделился, что считает Екатерину Мизулину настоящей хозяйкой. В эфире программы «Судьба человека» он признался, она не только отлично готовит, но и встречает его дома после трудного дня в красивом платье, создавая уют и тепло.

Артист признался, что ему было непросто найти близкого человека, но с Екатериной, похоже, все складывается. Он также пригласил в гости телеведущего Бориса Корчевникова, добавив, что у Мизулиной всегда вкусно пахнет едой, едва подойдешь к дому. Корчевников, по его словам, сразу согласился на приглашение.

Ранее в Apple Music вернулись профили Шамана, Газманова и других певцов. При этом песни исполнителей в Apple Music не разблокировали.