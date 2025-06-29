В Apple Music вернулись профили Shamanа, Газманова и других певцов

В Apple Music снова стали доступны страницы нескольких известных российских артистов. Среди них — Олег Газманов, Филипп Киркоров, SHAMAN, Полина Гагарина, Николай Басков и группа «Любэ».

Профили артистов ранее исчезли из сервиса из-за санкций, но теперь они вновь доступны для пользователей. При этом песни исполнителей в Apple Music не разблокировали.

Ранее певец Акмаль объявил о помолвке. Предположение руки и сердца 21-летний исполнитель, звезда шоу «Голос» сделал в романтичной атмосфере — на катере на озере Комо. Он также опубликовал кадры с возлюбленной, у которой на пальце красуется обручальное кольцо.