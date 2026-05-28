Шаман продирижировал «хором иноагетов», спевших его новую песню «Россия-мама»

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) исполнил свою новую песню «Россия-мама» и продирижировал хором «иноагентов» на концерте в Зеленограде. Представление он устроил в рамках программы «30 лет на сцене», сообщило РИА «Новости» .

Во время исполнения премьеры «Россия-мама» на экране появились оживленные с помощью нейросети изображения иноагентов. Среди участников «хора»: блогер Юрий Дудь*, музыкант Андрей Макаревич*, комик Максим Галкин* и ряд других деятелей искусства, покинувших Россию и признанных иностранными агентами.

«Россия-мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края. Для нас отрада, врагам преграда, стенами храма, Россия-мама», — «иноагенты» дружно «исполнили» припев песни, а Шаман дирижировал «хором».

Зрители поддержали перформанс артиста бурными аплодисментами.

Ранее Шаман показал секретную папку на фоне посольства США. Он анонсировал некое разоблачение, а также пообещал раскрыть «предательство» 28 мая.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.