Певец Шаман раскрыл, когда начнет «жечь правдой, как кремлевская звезда»
Шаман пообещал раскрыть секретные файлы 28 мая в полдень
Певец Шаман анонсировал некое разоблачение, пообещал раскрыть «предательство» и обнародовать секретный список фамилий в четверг, 28 мая. Артист заявил, что начнет объяснять ситуацию в полдень.
Музыкант уже третий день подряд интригует аудиторию загадочными намеками. Сначала он записал видео на фоне посольства США.
В руках Дронов держал папку, артист утверждал, что в ней находится «список фамилий». О ком идет речь, неизвестно.
Затем, уже на Болотной площади, певец рассказал, что недоброжелатели даже пытались выкупить у него таинственную папку с документами. Последний ролик на данную тему Шаман снял на Красной площади.
«Россия! Я не имею права скрывать это предательство», — заявил Дронов в кадре.
Также артист пообещал «жечь правдой, как кремлевская звезда».