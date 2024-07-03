Shaman признался в проблемах со здоровьем

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) с раннего детства плохо слышит. Об этом артист рассказал в беседе с изданием Voice .

По словам артиста, он начал испытывать проблемы со здоровьем после того, как переболел отитом. Поэтому у него не очень острый слух.

«В детстве, когда я сидел на задних партах, то всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. Свои проблемы со слухом я никогда не озвучивал. Они с самого детства, лет с двух-трех, с момента, как я переболел отитом», — сказал.

Shaman подчеркнул, что у него до сих пор есть проблемы со слухом, но он уже к ним привык. По словам Дронова, это стало его «индивидуальной особенностью».

Ранее стало известно, что певец Shaman пополнил санкционный список Европейского Союза. В документе указали, что исполнитель принимал участие в мероприятиях, поддерживающих российскую армию.