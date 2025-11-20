Шаман признался, что хотел бы выступить в Китае

Заслуженный артист России Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) хотел бы выступить в Китае. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Все зависит от предложения. Меня интересует Китай. Я там не был вообще ни разу», — сказал артист.

В августе этого года певец побывал в Пхеньяне. В столицу КНДР он отправился вместе с делегацией Министерства культуры России для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Кореи.

В октябре певец вновь посетил КНДР. Его пригласило местное Министерство культуры для выступления на праздновании 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

Ранее Шаман рассказал, что отметит день рождения в Государственном Кремлевском дворце. Артист представит поклонникам новую программу «SHAMAN. 30 лет на сцене». Певцу 22 ноября исполнится 34 года. Он выступает с четырех лет.