Шаман презентовал клип на песню для «Интервидения» в центре Москвы

В центре Москвы на Новом Арбате состоялась презентация клипа певца Шамана (Ярослава Дронова) на песню «Прямо по сердцу». С этой композицией артист выступит на международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре.

По словам Шамана, в студенческие времена, когда он проезжал по Новому Арбату мимо этого места, то мог только мечтать, чтобы его работу показали в этом месте. Теперь желание осуществилось.

На мероприятие певец прибыл вместе с возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Показ клипа состоялся на одном из самых больших медиафасадов столицы.

После показа Дронов ответил на несколько вопросов журналистов. Он рассказал, что подготовка к «Интервидению» в самом разгаре.

«Мы работаем, все хорошо. Сейчас будет заниматься с командой подготовкой непосредственно номера, будем с режиссерской точки зрения оформлять то, как это будет выглядеть 20 сентября», — сказал Шаман.

Ранее стало известно, что Мизулина назвала песню Шамана для «Интервидения» очень летней. Она выразила надежду, что композиция понравится многим россиянам.