Мизулина назвала песню Шамана для «Интервидения» очень летней

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина описала песню «Прямо по сердцу», с которой Ярослав Дронов (Шаман) представит Россию на «Интервидении», как очень летнюю. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Очень красивая песня. Я надеюсь, что всем понравится. Это очень летняя», — сказала она.

Мизулина также отметила, что уже неоднократно слышала эту песню в исполнении Шамана.

В субботу певец представит свою новую песню на церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». Композицию написал Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер и композитор.

XX Юбилейная музыкальная премия «Муз-ТВ — 2025» «Легенда» состоится на концертной площадке «Live Арена».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил премию «Муз-ТВ» с 20-летием. Глава государства подчеркнул, что такое уважение к общественному мнению свидетельствует о высоком авторитете премии и включает ее в ряд самых престижных наград отечественной эстрады.