Мизулина назвала песню Шамана для «Интервидения» очень летней
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина описала песню «Прямо по сердцу», с которой Ярослав Дронов (Шаман) представит Россию на «Интервидении», как очень летнюю. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Очень красивая песня. Я надеюсь, что всем понравится. Это очень летняя», — сказала она.
Мизулина также отметила, что уже неоднократно слышала эту песню в исполнении Шамана.
В субботу певец представит свою новую песню на церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». Композицию написал Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер и композитор.
XX Юбилейная музыкальная премия «Муз-ТВ — 2025» «Легенда» состоится на концертной площадке «Live Арена».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил премию «Муз-ТВ» с 20-летием. Глава государства подчеркнул, что такое уважение к общественному мнению свидетельствует о высоком авторитете премии и включает ее в ряд самых престижных наград отечественной эстрады.