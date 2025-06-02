02 июня 2025 13:38 Шаман представит песню для участия в «Интервидении» 7 июня Фото: РИА «Новости»
Премьера песни заслуженного артиста России Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) для «Интервидения» состоится 7 июня. Об этом представители конкурса сообщили в
Telegram-канале.
Презентация новой песни артиста пройдет на сцене «Премии МУЗ-ТВ» на площадке Live Арена в Москве. Организаторы добавили, что на «Интервидении» Шаман выступит с композицией «Поляна цветов». Песня написана полностью на русском языке.
Ранее Шаман заявил, что для него
большая честь представлять Россию в предстоящем конкурсе.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября. На московской сцене Live Арена выступят представители стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
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