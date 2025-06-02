Шаман представит песню для участия в «Интервидении» 7 июня

Премьера песни заслуженного артиста России Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) для «Интервидения» состоится 7 июня. Об этом представители конкурса сообщили в Telegram-канале .

Презентация новой песни артиста пройдет на сцене «Премии МУЗ-ТВ» на площадке Live Арена в Москве. Организаторы добавили, что на «Интервидении» Шаман выступит с композицией «Поляна цветов». Песня написана полностью на русском языке.

Ранее Шаман заявил, что для него большая честь представлять Россию в предстоящем конкурсе.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября. На московской сцене Live Арена выступят представители стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.