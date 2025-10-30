Белгородцы пожаловались на дорогие билеты на концерт Шамана

Белгородцы возмущены высокими ценами на концерт Шамана. Билеты стоят от трех до девяти тысяч рублей.

Выступления Ярослава Дронова (настоящее имя Шамана) пройдут в ДК «Энергомаш» 3 и 4 декабря. По данным «Яндекс Афиши», на 3 декабря осталось всего пять свободных мест, а на 4 декабря раскуплен в основном балкон, где билеты подешевле, почти весь партер свободен.

Как сообщают организаторы, заслуженный артист России и автор всенародно любимых хитов Шаман представляет грандиозную «Победу!». Так называются новая концертная программа певца и большой гастрольный тур. Уже запланировано более 100 мероприятий в разных уголках России.

Telegram-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак написал, что жители Белгорода жалуются на высокие цены.

«А говорят, у патриотизма нет цены», — отметили авторы публикации.

Ранее в Серпухове семьям участников специальной военной операции вручили более ста билетов на выступление Шамана. Концерт стал приятным подарком и возможностью для военнослужащих провести время вместе с женами и детьми.