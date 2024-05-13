Shaman помыл машины вместе с поклонником из Рязани | 360°

13 мая 2024, 18:21
Shaman помыл машины вместе с поклонником из Рязани
Shaman встретился с подростком, который заработал на его концерт мытьем машин
Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, встретился с поклонником в Рязани. В своем Тelegram-канале музыкант рассказал, что подросток мыл автомобили ради того, чтобы попасть на его концерт.
«Как и обещал, сегодня приехал к Федору, чтобы познакомиться с ним лично. Мы встретились и вдвоем помыли несколько машин. А после пригласил его вместе с родными на концерт», — написал Shaman.
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Певец вместе с мальчиком записали видео около машины, держа в руках тряпки и другие аксессуары, необходимые для мойки транспорта.
Подросток подтвердил в ролике, что действительно является фанатом артиста и занимался мытьем автомобилей ради его концерта. Мальчик отметил, что у него все получилось, показав на рядом стоящего Shaman’a.
Также Shaman спел песню «Я русский» посреди улицы в Рязани. Он погулял по городу, пообщался с поклонниками.
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