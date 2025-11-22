Шаман поделился тремя новыми фактами о себе

Шаман признался, что был толстым, страдает тугоухостью и чуть не утонул в 13 лет

Заслуженный артист России Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) во время представления своей юбилейной программы «30 лет на сцене» в Кремле поделился необычными фактами о себе. Певец показал себя толстым, сообщил Пятый канал в соцсети «ВКонтакте» .

По его словам, в восьмом классе он весил 90 килограммов. Детскую фотографию с упитанным артистом показали на большом экране.

Шаман также признался, что у него тугоухость второй степени. Он еще в детстве частично потерял слух, а сейчас часто поет «на ощупь» и плохо себя слышит в мониторе во время выступлений.

«Когда мне было 13 лет, я тонул, а отец спас мне жизнь», — добавил артист.

Шаман большим сольным концертом в Кремле отпраздновал свое 34-летие. Он заявил, что это не просто выступление, а концерт-история, его интервью и исповедь. Шаман показал зрителям фотографии из семейного архива.

В 2024 году мать Шамана Людмила Дронова рассказывала, что сама сшила сыну кожаные лосины в детстве, которые уже стали частью его сценического образа.