Шаман и Мизулина встретились с двойниками перед концертом в Кремле

Известный певец Ярослав Дронов (Шаман) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перед концертом исполнителя в Кремле встретились со своими двойниками. Ими оказались блогеры-пародисты Sorokin и Mint Lilu.

«Идея пришла просто: мы сидели дома, вели стрим и решили сделать», — отметил Sorokin.

Позднее подошли Дронов и Мизулина. Шаман рассказал, как его с возлюбленной отличить от копий.

«Обратите внимание, у нас есть два колечка на безымянных пальцах рук», — напомнил он.

Певец признался, что они с Екатериной следили за творчеством блогеров и похвалили их за чувство юмора.

Также Екатерина рассказала, что Ярослав — романтик, утвердительно ответив на вопрос журналистов.

В субботу Шаман отмечает 34-летие, на сцене Кремлевского дворца он даст концерты 22 и 23 ноября. Программу выстроили таким образом, что зрители пройдут вместе с ним его становление как артиста.