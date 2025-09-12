Без содомии и с Шаманом. Кто споет на «Интервидении-2025»?
Стал известен порядок выступлений участников на «Интервидении-2025»
Чуть больше недели осталось до международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие неновое — впервые его провели в СССР, однако сегодня переосмыслили. Все о странах-участницах, их представителях, скандалах и призах — в материале 360.ru.
Что такое «Интервидение»
Если кратко, это советский аналог «Евровидения», который решили возродить в 2025 году.
В 1946-м создали Международную организацию радиовещания и телевидения. Всего за четыре года она раскололась: одна часть организовала «Евровидение», а вторая — конкурс «Золотой ключ», который многие считают первым годом «Интервидения».
Интересно
Несколько лет его не проводили, а возродили вновь в 1977-м и назвали «Интервидением». Три года подряд мероприятие проходило в Польше.
В 1978 году на конкурсе победила Алла Пугачева. Артистка спела хит «Все могут короли». Первое место она поделила с певцом из Чехословакии Вацлавом Нецкаржем.
«Интервидение» проводили не ежегодно: то и дело были попытки воссоздать и утвердить мероприятие, но безуспешно.
После выхода из Европейского вещательного союза России в 2022-м вновь заговорили о возрождении международного музыкального конкурса. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Дата и место проведения «Интервидения-2025»
Конкурс состоится в Москве 20 сентября.
- Место: Одинцово, «Liva Арена» вместительностью 11 тысяч человек;
- Время: сбор гостей — в 18:00, начало шоу — в 20:00.
Транслировать событие будут в прямом эфире на Первом канале. На Кубе трансляцию «Интервидения-2025» года покажут с опозданием на несколько часов — из-за разницы местного времени с московским в семь часов.
Список стран, участников и песен 2025 года
В пятницу, 12 сентября, состоялась жеребьевка участников. Представители стран будут выступать в следующем порядке:
- Куба. Сулема Иглесиас Саласар — Guaguancó («Гуагуанко»);
- Киргизия. Трио Nomad — «Жалгыз сага» («Только тебе»);
- Китай. Ван Си — 在路上 («В пути»);
- Египет. Мустафа Саад — Ben Elbanat («Среди всех девушек»);
- США. Брэндон Ховард — We Are Champions («Мы чемпионы»);
- Кения. Наташа Санайпей Танде — Flavour («Вкус жизни»);
- Казахстан. Әmre — «Даланың нұры» («Свет степи»);
- ОАЭ. Саиф Аль-Али — Dawaa Lilsalam;
- Россия. Шаман — «Прямо по сердцу»;
- Бразилия. Лусиану Калазанс и Таис Надер — Pipoca Com Amor («Попкорн с любовью»);
- Таджикистан. Фаррух Хасанов — «Гори!»;
- Катар. Дана Аль-Мир — Huwa Dha Anta («Это именно ты»);
- Мадагаскар. Denise & D-Lain — Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас»);
- Саудовская Аравия. Зейна Имад — Mojrad Ham («Просто переживаю»);
- Колумбия. Нидия Гонгора — En los Manglares («В мангровых зарослях»);
- Эфиопия. Нетсанет Султан — Halaala («У всех на виду»);
- Венесуэла. Омар Аседо — La Fiesta de la Paz («Праздник мира»);
- Сербия. Слобокан Тркуля — Three Little Roses («Три розочки»);
- ЮАР. Mzansi Jikelele — Home («Дом»);
- Вьетнам. Дык Фук — Phù Đổng Thiên Vương («Небесный король деревни Пхудонг»);
- Белоруссия. Настя Кравченко — «Мотылек»;
- Узбекистан. Шохрух Мирзо — «Миллий Терма» («Национальное тепло»).
- Индия. Раухан Малик — Ishq («Любовь»).
Участница из Саудовской Аравии пока не прибыла в Москву, за нее порядковый номер выбирал представитель жюри. За представителя из США, который также не успел к жеребьевке, номер тянули организаторы.
Послушать композиции конкурсантов можно по ссылке.
Песня России на «Интервидении-2025»
Композицию «Прямо по сердцу» написал продюсер Максим Фадеев.
Интересно
Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Шаман, впервые исполнил трек на премии Муз-ТВ в июне 2025 года. Премьера клипа состоялась 19 июля в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
В видео лирический герой, которого сыграл Дронов, взбираясь по горе, идет к своей любимой девушке.
Сам Дронов назвал композицию «нежной и очень искренней, немного неземной и с русским размахом».
«На создание трека ушло всего четыре минуты, а полная работа над ним заняла около двух недель», — признался Фадеев.
Организация музыкального конкурса
На него выделили порядка 600 миллионов рублей. Организатором выступил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».
Оргкомитет возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательный совет — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Ведущими станут Алексей Воробьев и его супруга Аида Гарифуллина.
Послы конкурса:
- победитель «Евровидения» 2008 года Дима Билан;
- заслуженная артистка России Пелагея;
- хоккеист Александр Овечкин;
- певица Клава Кока;
- группа AY YOLA.
Интересно
Финал конкурса пройдет по следующему плану:
- номер-открытие;
- парад культур;
- видеовизитки участников о своих странах;
- выступления исполнителей;
- выступления специальных гостей;
- выступление международного артиста-хедлайнера;
- голосование жюри;
- церемония награждения.
Победителя определят по результатам голосования жюри.
В него вошли продюсер Игорь Матвиенко, композитор и ученый-музыковед из Египта Мохсен Аль-Сайед Иисса, продюсер и композитор из Индии Джан Ниссар Лоне, народный артист Республики Узбекистан Мансур Ташматов, генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер, диджей Пинье (DJ Pinye) из Кении и другие.
В своих оценках судьи будут опираться на вокал, сценическое мастерство, культурную уникальность номеров. Согласно правилам, члены жюри не имеют права голосовать за представителей своей страны.
Скандалы «Интервидения-2025»
Шаман на жеребьевке
Порядок номеров определяли следующим образом: участники подходили к самовару с горячей водой, выбирали одну из набора кружек, которые после попадания в них кипятка проявляли цифру. Она обозначала порядковый номер выступления на конкурсе.
Шаман покрутил вращающуюся вокруг своей оси конструкцию с кружками и выбрал не ту, которая была к нему ближе и за которую он даже успел схватиться, а другую — она стояла намного дальше от него.
Некоторым показалось, что представитель России заранее знал, какую кружку ему следует взять.
Отметим, Шаман выступит под тем же номером, что был у победителя JJ в финале «Евровидения-2025», а также у другой победительницы 2023 года — Лорин.
Билеты
В июле организаторы конкурса предложили желающим посетить мероприятие пройти предварительную регистрацию. По задумке, их должны были оповестить, когда начнется продажа билетов.
Однако о старте сообщили 1 августа без каких-либо предупреждений. В итоге билеты раскупили за два часа, из-за чего далеко не все, кто подписался на рассылку, смог приобрести свой.
«Не поняла, тогда зачем была предварительная регистрация на сайте, если никакой информации о старте продаж не прислали», — написала одна из зарегистрировавшихся в соцсетях.
Цена билетов, в зависимости от зон, варьировались от трех до 10 тысяч рублей. Сейчас осталось не более 10 ВИП-мест стоимостью 50 тысяч рублей. К вечеру пятницы доступ к покупке и вовсе ограничили.
Песня Египта
В начале августа Мустафа Саад представил песню. Однако позднее оказалось, что композиции уже два года, что противоречит правилам конкурса. Представитель от Египта схитрил и решил просто ее переименовать.
Интересно
После скандала песню удалили из всех стримингов. В итоге ее поменяли: вместо «В другой раз» артист споет «Среди всех девушек».
Колумбия
В июне в официальных аккаунтах конкурса появилась информация об участии в «Интервидении» дуэта Las Añez. Через несколько часов коллектив опроверг эти сведения.
«Мы поясняем, что объявление о нашем участии в мероприятии в России является недоразумением, поскольку мы получили приглашение, но это был всего лишь разговор. Без каких-либо подробностей и подтверждений», — написали представители дуэта.
В итоге конкурсанта поменяли.
Азербайджан
В июне появились слухи, что Азербайджан откажется от участия в «Интервидении». Причиной могла стать напряженная геополитическая обстановка в стране.
Впервые теория подтвердилась, когда в начале августа в анимации конкурса не было флага Азербайджана, а окончательно — на пресс-конференции, где огласили список стран-участниц.
Также на «Интервидении» могли выступить Армения, Туркмения, Венгрия, Боливия, Иран, КНДР, Мексика, Пакистан, Словакия, Таиланд и Турция.