Без содомии и с Шаманом. Кто споет на «Интервидении-2025»?

Чуть больше недели осталось до международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие неновое — впервые его провели в СССР, однако сегодня переосмыслили. Все о странах-участницах, их представителях, скандалах и призах — в материале 360.ru.

Что такое «Интервидение» Если кратко, это советский аналог «Евровидения», который решили возродить в 2025 году. В 1946-м создали Международную организацию радиовещания и телевидения. Всего за четыре года она раскололась: одна часть организовала «Евровидение», а вторая — конкурс «Золотой ключ», который многие считают первым годом «Интервидения».

Интересно В 1966–1968 годах название дополнили — «Золотой ключ. Интервидение». В 1966–1968 годах название дополнили — «Золотой ключ. Интервидение».

Несколько лет его не проводили, а возродили вновь в 1977-м и назвали «Интервидением». Три года подряд мероприятие проходило в Польше. В 1978 году на конкурсе победила Алла Пугачева. Артистка спела хит «Все могут короли». Первое место она поделила с певцом из Чехословакии Вацлавом Нецкаржем. «Интервидение» проводили не ежегодно: то и дело были попытки воссоздать и утвердить мероприятие, но безуспешно. После выхода из Европейского вещательного союза России в 2022-м вновь заговорили о возрождении международного музыкального конкурса. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба «Интервидения»

Дата и место проведения «Интервидения-2025» Конкурс состоится в Москве 20 сентября. Место: Одинцово, «Liva Арена» вместительностью 11 тысяч человек;

Время: сбор гостей — в 18:00, начало шоу — в 20:00. Транслировать событие будут в прямом эфире на Первом канале. На Кубе трансляцию «Интервидения-2025» года покажут с опозданием на несколько часов — из-за разницы местного времени с московским в семь часов.

Фото: Пресс-служба «Интервидения»

Список стран, участников и песен 2025 года В пятницу, 12 сентября, состоялась жеребьевка участников. Представители стран будут выступать в следующем порядке: Куба. Сулема Иглесиас Саласар — Guaguancó («Гуагуанко»); Киргизия. Трио Nomad — «Жалгыз сага» («Только тебе»); Китай. Ван Си — 在路上 («В пути»); Египет. Мустафа Саад — Ben Elbanat («Среди всех девушек»); США. Брэндон Ховард — We Are Champions («Мы чемпионы»); Кения. Наташа Санайпей Танде — Flavour («Вкус жизни»); Казахстан. Әmre — «Даланың нұры» («Свет степи»); ОАЭ. Саиф Аль-Али — Dawaa Lilsalam; Россия. Шаман — «Прямо по сердцу»; Бразилия. Лусиану Калазанс и Таис Надер — Pipoca Com Amor («Попкорн с любовью»); Таджикистан. Фаррух Хасанов — «Гори!»; Катар. Дана Аль-Мир — Huwa Dha Anta («Это именно ты»); Мадагаскар. Denise & D-Lain — Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас»); Саудовская Аравия. Зейна Имад — Mojrad Ham («Просто переживаю»); Колумбия. Нидия Гонгора — En los Manglares («В мангровых зарослях»); Эфиопия. Нетсанет Султан — Halaala («У всех на виду»); Венесуэла. Омар Аседо — La Fiesta de la Paz («Праздник мира»); Сербия. Слобокан Тркуля — Three Little Roses («Три розочки»); ЮАР. Mzansi Jikelele — Home («Дом»); Вьетнам. Дык Фук — Phù Đổng Thiên Vương («Небесный король деревни Пхудонг»); Белоруссия. Настя Кравченко — «Мотылек»; Узбекистан. Шохрух Мирзо — «Миллий Терма» («Национальное тепло»). Индия. Раухан Малик — Ishq («Любовь»).

Фото: Telegram-канал «Интервидения-2025»

Участница из Саудовской Аравии пока не прибыла в Москву, за нее порядковый номер выбирал представитель жюри. За представителя из США, который также не успел к жеребьевке, номер тянули организаторы. Послушать композиции конкурсантов можно по ссылке. Песня России на «Интервидении-2025» Композицию «Прямо по сердцу» написал продюсер Максим Фадеев.

Интересно Фадеев продвигал группу «Серебро», первый состав которой выступал на «Евровидении» в 2007 году. Женский коллектив занял третье место, набрав 207 баллов. Девушки исполнили песню «Song #1». Фадеев продвигал группу «Серебро», первый состав которой выступал на «Евровидении» в 2007 году. Женский коллектив занял третье место, набрав 207 баллов. Девушки исполнили песню «Song #1».

Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Шаман, впервые исполнил трек на премии Муз-ТВ в июне 2025 года. Премьера клипа состоялась 19 июля в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале. В видео лирический герой, которого сыграл Дронов, взбираясь по горе, идет к своей любимой девушке.

Сам Дронов назвал композицию «нежной и очень искренней, немного неземной и с русским размахом». «На создание трека ушло всего четыре минуты, а полная работа над ним заняла около двух недель», — признался Фадеев. Организация музыкального конкурса На него выделили порядка 600 миллионов рублей. Организатором выступил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Оргкомитет возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательный совет — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Ведущими станут Алексей Воробьев и его супруга Аида Гарифуллина.

Фото: Пресс-служба «Интервидения»

Послы конкурса: победитель «Евровидения» 2008 года Дима Билан;

заслуженная артистка России Пелагея;

хоккеист Александр Овечкин;

певица Клава Кока;

группа AY YOLA.

Интересно Победитель «Интервидения» получит хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Победитель «Интервидения» получит хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Финал конкурса пройдет по следующему плану: номер-открытие;

парад культур;

видеовизитки участников о своих странах;

выступления исполнителей;

выступления специальных гостей;

выступление международного артиста-хедлайнера;

голосование жюри;

церемония награждения.

Фото: Пресс-служба «Интервидения»

Победителя определят по результатам голосования жюри. В него вошли продюсер Игорь Матвиенко, композитор и ученый-музыковед из Египта Мохсен Аль-Сайед Иисса, продюсер и композитор из Индии Джан Ниссар Лоне, народный артист Республики Узбекистан Мансур Ташматов, генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер, диджей Пинье (DJ Pinye) из Кении и другие. В своих оценках судьи будут опираться на вокал, сценическое мастерство, культурную уникальность номеров. Согласно правилам, члены жюри не имеют права голосовать за представителей своей страны.

Фото: Продюсер Игорь Матвиенко на жеребьевке «Интервидения-2025» / РИА «Новости»

Скандалы «Интервидения-2025» Шаман на жеребьевке Порядок номеров определяли следующим образом: участники подходили к самовару с горячей водой, выбирали одну из набора кружек, которые после попадания в них кипятка проявляли цифру. Она обозначала порядковый номер выступления на конкурсе. Шаман покрутил вращающуюся вокруг своей оси конструкцию с кружками и выбрал не ту, которая была к нему ближе и за которую он даже успел схватиться, а другую — она стояла намного дальше от него. Некоторым показалось, что представитель России заранее знал, какую кружку ему следует взять. Отметим, Шаман выступит под тем же номером, что был у победителя JJ в финале «Евровидения-2025», а также у другой победительницы 2023 года — Лорин.

Фото: РИА «Новости»

Билеты В июле организаторы конкурса предложили желающим посетить мероприятие пройти предварительную регистрацию. По задумке, их должны были оповестить, когда начнется продажа билетов. Однако о старте сообщили 1 августа без каких-либо предупреждений. В итоге билеты раскупили за два часа, из-за чего далеко не все, кто подписался на рассылку, смог приобрести свой. «Не поняла, тогда зачем была предварительная регистрация на сайте, если никакой информации о старте продаж не прислали», — написала одна из зарегистрировавшихся в соцсетях.

Фото: Соцсети 1/2 Фото: Соцсети 2/2

Цена билетов, в зависимости от зон, варьировались от трех до 10 тысяч рублей. Сейчас осталось не более 10 ВИП-мест стоимостью 50 тысяч рублей. К вечеру пятницы доступ к покупке и вовсе ограничили. Песня Египта В начале августа Мустафа Саад представил песню. Однако позднее оказалось, что композиции уже два года, что противоречит правилам конкурса. Представитель от Египта схитрил и решил просто ее переименовать.

Интересно Согласно регламенту, конкурсная композиция должна быть написана не более года назад. Согласно регламенту, конкурсная композиция должна быть написана не более года назад.

После скандала песню удалили из всех стримингов. В итоге ее поменяли: вместо «В другой раз» артист споет «Среди всех девушек». Колумбия В июне в официальных аккаунтах конкурса появилась информация об участии в «Интервидении» дуэта Las Añez. Через несколько часов коллектив опроверг эти сведения.

Фото: Жеребьевка конкурса / РИА «Новости»

«Мы поясняем, что объявление о нашем участии в мероприятии в России является недоразумением, поскольку мы получили приглашение, но это был всего лишь разговор. Без каких-либо подробностей и подтверждений», — написали представители дуэта. В итоге конкурсанта поменяли. Азербайджан В июне появились слухи, что Азербайджан откажется от участия в «Интервидении». Причиной могла стать напряженная геополитическая обстановка в стране. Впервые теория подтвердилась, когда в начале августа в анимации конкурса не было флага Азербайджана, а окончательно — на пресс-конференции, где огласили список стран-участниц. Также на «Интервидении» могли выступить Армения, Туркмения, Венгрия, Боливия, Иран, КНДР, Мексика, Пакистан, Словакия, Таиланд и Турция.