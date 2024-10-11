Шаман не пожертвовал ни рубля пострадавшим от паводка оренбуржцам

Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Шаман, не перечислил часть гонорара за концерт в Оренбурге пострадавшим от масштабного наводнения из-за отсутствия такой договоренности. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Договоренностей между администрацией города и главой города о перечислении части гонорара за выступление с артистом Шаманом не было. Средства не ожидались и не перечислялись», — заявили в мэрии.

До этого издание Урал56.ru сообщило, что Шаман якобы обещал перечислить часть гонорара от выступления на Дне города в ходе переговоров губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с его представителем.

В областном правительстве заявили, что не выступали заказчиком такого городского мероприятия и ничего не знают о таких договоренностях. При этом Шаману заплатили за выступление более 16 миллионов рублей.

До этого Шаман вернул в ставропольский бюджет деньги за несостоявшееся выступление на Дне города и края, писали «Известия».

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась, что певцы Шаман, Григорий Лепс и Олег Газманов заработали миллионы бюджетных средств за концерты, а жители пострадавших от атак ВСУ регионов получили небольшие выплаты и компенсации.