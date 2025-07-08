Прохор Шаляпин признался, что не поддерживает близких отношений с артистами

Известный российский певец и шоумен Прохор Шаляпин высказал мнение о том, что в шоу-бизнесе люди ведут себя неискренне и недружелюбно. Общественная Служба Новостей обратилась к артисту, чтобы узнать, как ему удается находить общий язык с окружающими в таких условиях.

По мнению Шаляпина, он хорошо знаком с особенностями шоу-бизнеса и его правилами.

«То, что меня раздражает в этой сфере, так это некоторые нюансы. Стоит тебе немного расслабиться и потерять медийность — надо быть готовым, что звездные коллеги станут тебя избегать. Это так неприятно и отстойно. Хотя я знаю это, но каждый раз меня это сильно коробит», — подчеркнул певец.

Чтобы справиться с негативными эмоциями, Шаляпин старается сохранять доброжелательность и не проявлять раздражение по отношению к коллегам.

«Это очень сложно, поэтому вы меня редко встретите на звездных тусовках. Я лучше в очередной раз поеду на море, чем буду общаться с лицемерными существами», — отметил артист.

Он также добавил, что не поддерживает близких отношений с другими звездами и находит в этом радость.