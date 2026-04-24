Цены билетов на финал ЧМ-2026 по футболу взлетели до миллионов долларов

Чтобы попасть на главный матч чемпионата мира по футболу — 2026, болельщикам придется заплатить сумму, сравнимую со стоимостью роскошной недвижимости. На платформе перепродажи билетов ФИФА появились места по 2,3 миллиона долларов за каждое.

Речь идет о четырех билетах на решающий матч, который пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

На сайте разместили и другие дорогие предложения. Например, место на нижней трибуне с удобным доступом продавали за 207 тысяч долларов, а билет второй категории на верхнем ярусе — за 138 тысяч.

Самым дешевым предложением на 23 апреля оказался билет за 10,9 тысячи долларов. За эту сумму покупателю достанется место в четвертом ряду сверху на верхней трибуне.

По данным The Guardian, ФИФА не ограничивала цены на своей платформе, но брала комиссию по 15% как с продавца, так и с покупателя.

Ранее на фоне обсуждения участия Ирана в турнире, который пройдет на территории США, прозвучала инициатива пересмотреть состав участников чемпионата мира. Спецпосланник американского президента по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли предложил допустить вместо иранской команды сборную Италии.