Sex Pistols анонсировали первое за 20 лет турне по Северной Америке

В 2024 году к группе присоединился вокалист Фрэнк Картер из Gallows и Pure Love. Вместе с гитаристом Стивом Джонсом, ударником Полом Куком и бас-гитаристом Гленом Мэтлоком он объедет Вашингтон, Филадельфию, Нью-Йорк, Монреаль, Торонто, Кливленд, Детройт, Миннеаполис, Денвер, Сиэтл и Сан-Франциско с песнями из альбома Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols Album.

Первый концерт пройдет 16 сентября в Longhorn Ballroom в Далласе. В 1978 году во время зрители в этом городе приняли группу очень враждебно.

«Ковбои бросали в нас свиные копыта, бутылки и тому подобное», — рассказал Джонс.

С тех пор прошло несколько десятилетий, Sex Pistols стали легендой панк-рока. В последний раз группа устраивала гастроли по Северной Америке в 2003 году.

В 2023 году о прощальном турне объявила другая легендарная группа — Eagles. Музыканты назвали программу The Long Goodbye.