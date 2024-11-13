Рукописные тексты Sex Pistols уйдут с молотка

Тексты панк-группы Sex Pistols, написанные от руки, выставили на аукцион RR Auctions. Об этом сообщил НСН передает NME.

Авторство песен принадлежит фронтмену британских панков Джон Лайдону. Тексты датированы 1977 годом. Среди них также есть наброски песен группы Holidays In The Sun.

Начальная цена лота — 30,8 тысячи долларов. По оценкам экспертов, за тексты могут отдать почти в три раза больше — до 80 тысяч долларов. Аукцион состоится через неделю, 21 ноября.