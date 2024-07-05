Сеть кинотеатров отменила показы шоу студии Гудкова

Сеть кинотеатров «Киномакс» отменила показы шоу студии юмориста Гудкова

Фото: Freepik

Глава отдела маркетинга и рекламы сети кинотеатров «Киномакс» Ольга Лотоцкая заявила, что шоу студии юмориста Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри 28 „Черное небо вампиров“» не покажут зрителям в залах компании. Об этом она рассказала ТАСС.

По ее словам, принять такое решение побудили обращения региональных властей и патриотических организаций.

Представитель компании отметила, что не имеет точной информации о незаконных действиях со стороны создателей фильма. Более того, авторы шоу не являются иностранными агентами или экстремистами, а также не находятся под следствием.

Лотоцкая заверила, что зрителям вернут деньги за купленные билеты, и принесла извинения за предоставленные неудобства.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить деятельность Гудкова. Она удивилась, почему артиста до сих пор не признали иностранным агентом, так как, по ее мнению, он высказывался против спецоперации и призывал спонсировать ВСУ.

Показ шоу уже отметили в Череповце, Тольятти и Мытищах. Активисты потребовали отменить сеансы в кино во всех городах.

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