Показы шоу студии Александра Гудкова отменили в нескольких российских городах

В нескольких городах России отменили кинопоказ нового выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» студии юмориста Александра Гудкова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале команды.

«У нас отмена показов в „Мори Синема“ (Череповец, Тольятти и Мытищи)! Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать», — рассказали авторы шоу.

В Сети Гудкова обвинили в русофобии и призывах спонсировать ВСУ. По мнению актрисы Яны Поплавской, в своем шоу юморист высмеивает публичных людей и представителей власти.

«Гудков, который жил на всех российских каналах, но осудил СВО, унизил патриотов России и донатил ВСУ, теперь спокойно зарабатывает здесь деньги. Открыто, ничего не боясь», — заявила она в своем Telegram-канале.

Шоу также запланировали в кинотеатрах других городов, в том числе Москвы, Химок, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других. Активисты потребовали полностью отменить показ.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Гудков зарабатывал 1,5 миллиона рублей за выступление. Все изменилось после того, как летом 2022 года он спровоцировал скандал, разместив пародию на песню певца Shaman’а «Я русский».