«Я пребывала в аду». Сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали

Сестра Жанны Фриске — 39-летняя Наталья — попала в больницу после перенесенной ангины. В соцсетях она рассказала, что из-за высокой температуры и озноба на фоне воспалившегося лимфоузла ей пришлось вызывать врачей скорой помощи.

«Меня прооперировали. Состояние еще немного пьяненькое. Экстренная была операция, потому что пошел абсцесс», — рассказала она.

Фриске пояснила, что ее здоровье резко ухудшилось из-за осложнений после перенесенной в начале июня ангины.

«Вчера я пребывала в каком-то аду, передумала все, что только можно, выплакала все слезы», — пожаловалась певица.

По словам Фриске, ей сняли дренаж на перевязке, а затем поставили его обратно после промывания открытой раны. Блогерша поделилась, что от боли не смогла сдержать слез. Фанаты пожелали Фриске здоровья и выразили благодарность за ее искренность.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала о главной тайне умершей певицы. Оказалось, что тяжелобольная артистка после лечения в Нью-Йорке планировала родить во второй раз. Фриске не стало в июне 2015 года. Она скончалась от глиобластомы — рака мозга.