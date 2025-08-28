Сестра Веры Брежневой решила судиться с Цекало

Бывшая супруга известного шоумена, продюсера и и телеведущего Александра Цекало Виктория Галушка 31 июля подала на него иск в Московский суд. Информацию о деле разместили в картотеке судов общей юрисдикции.

По состоянию на 6 августа дело оставлено без движения.

Telegram-канал Mash уточнил, что Галушка потребовала взыскать с артиста средства на содержание 13-летнего сына Михаила и 17-летней дочери Александры.

Вероятной причиной отклонения заявления в суде стала ошибка, его нужно подавать в другую инстанцию. Виктория — родная сестра Веры Брежневой.

Александр и Виктория Цекало были в браке 10 лет, с 2008 по 2018 год. После развода женщина вернула себе девичью фамилию. Сам шоумен с 2019 года находится в отношениях с художницей и актрисой Дариной Эрвин и живет в США.

Ранее Цекало опроверг слухи, что развелся с Эрвин.