«К сожалению для некоторых». Цекало после долгого молчания ответил на слухи о разводе

Цекало дал первое за долгое время интервью и опроверг слухи о разводе

Продюсер и телеведущий Александр Цекало опроверг слухи о разводе со своей четвертой женой Дариной Эрвин. Такое заявление он сделал в ходе своего первого за несколько лет интервью изданию Super.ru .

В 2019 году Цекало женился на художнице Дарине Эрвин и уехал жить в США, после чего исчез из российского медиапространства.

Фото с другими мужчина и похудение

Как сообщили авторы статьи, в конце прошлого года на фоне того, что Дарина резко похудела и удалила многие фотографии из Instagram, а кроме того несколько раз опубликовала сторис с другими мужчинами, стали появляться слухи, что Цекало якобы с ней разводится.

«У нас все прекрасно, и разводиться мы, к сожалению для некоторых, не планируем», — опроверг мнение продюсер.

По его словам, он находит довольно смешным то, что некоторые «друзья» начали выступать с «соболезнованиями так тепло, как будто ждали этого всю жизнь».

«Даришина красота и талант действительно вызывают зависть. Она стала объектом внимания, который многим не дает покоя», — объяснил шоумен такое поведение злопыхателей.

Особняк на Рублевке

Также он рассказал, что вопреки слухам о продажи своего особняка в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе за 430 миллионов рублей, он имеет к этому отношения, потому что при разводе оставил его бывшей жене Виктории Галушке и детям от этого брака.

«Позже она сама продала дом. Это решение не имеет ко мне никакого отношения», — объяснил Цекало.

Ранее сама Дарина Эрвин опровергла слухи о пластической операции ушей, заявив, что никогда не меняла внешность хирургическим способом. Она объяснила изменения во внешности именно похудением.