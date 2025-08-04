Сестра Гуфа опровергла информацию об удалении альбома «Город дорог»

Сестра рэпера Алексея Долматова (Гуф) Ольга Долматова прокомментировала заявление предпринимателя Игоря Рыбакова о намерении выкупить права на дебютный альбом «Город дорог» с целью его удаления. Об этом она рассказала 360.ru.

Долматова заявила, что никаких официальных договоренностей по этому вопросу пока нет.

«Никто ничего не удаляет, нигде ничего подписано не было», — сказала она.

Ранее Рыбаков сообщил, что близок к завершению сделки по выкупу прав на альбом и намерен удалить его с музыкальных платформ. По его словам, альбом «романтизирует» пагубные привычки, с которыми он сам боролся в прошлом.

Предприниматель подчеркнул, что благодарен исполнителям, но считает, что «эту историю пора закрыть».