Альбом Гуфа выкупят для удаления со всех площадок

Рыбаков выкупит альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех площадок

Фото: РИА «Новости»

Бизнесмен Игорь Рыбаков намерен выкупить дебютный альбом «Город дорог» популярного рэпера Гуфа (Алексея Долматова) для последующего удаления со всех музыкальных интернет-площадок. Об этом он сообщил в  Telegram-канале.

По мнению предпринимателя, релиз романтизирует употребление запрещенных веществ и алкоголя.

«Помните, говорил, что выкупаю права на „Город дорог“? Я не шутил, решил внести ясность, пока сделка близится к завершению. Я удалю „Город дорог“ с музыкальных площадок. Так будет правильно», — написал он.

Рыбаков добавил, что в период своей молодости употреблял алкоголь, вел разгульный образ жизни и разрушал жизнь.

«Тогда в наушниках играл „Город дорог“, который романтизировал подобный образ жизни. Семья и друзья помогли выбраться. Но повезло так не всем», — добавил предприниматель.

Рыбаков поблагодарил автора альбома за релиз, но подчеркнул, что «пора закрыть эту историю».

Ранее МВД попросили проверить песни Гуфа на пропаганду наркотиков.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте