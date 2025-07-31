Альбом Гуфа выкупят для удаления со всех площадок

Рыбаков выкупит альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех площадок

Бизнесмен Игорь Рыбаков намерен выкупить дебютный альбом «Город дорог» популярного рэпера Гуфа (Алексея Долматова) для последующего удаления со всех музыкальных интернет-площадок. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

По мнению предпринимателя, релиз романтизирует употребление запрещенных веществ и алкоголя.

«Помните, говорил, что выкупаю права на „Город дорог“? Я не шутил, решил внести ясность, пока сделка близится к завершению. Я удалю „Город дорог“ с музыкальных площадок. Так будет правильно», — написал он.

Рыбаков добавил, что в период своей молодости употреблял алкоголь, вел разгульный образ жизни и разрушал жизнь.

«Тогда в наушниках играл „Город дорог“, который романтизировал подобный образ жизни. Семья и друзья помогли выбраться. Но повезло так не всем», — добавил предприниматель.

Рыбаков поблагодарил автора альбома за релиз, но подчеркнул, что «пора закрыть эту историю».

Ранее МВД попросили проверить песни Гуфа на пропаганду наркотиков.