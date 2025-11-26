Сестра Брежневой подала иск против Цекало на 84 миллиона рублей

Бывшая жена продюсера и шоумена Александра Цекало, сестра Веры Брежневой Виктория Галушка подала иск против экс-супруга в Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«В поданном иске истец просит суд взыскать с ответчика задолженность по уплате алиментов на содержание детей в сумме 52 700 000 рублей, а также задолженность по брачному договору в размере 31 000 000 рублей», — уточнили в инстанции.

Заседание суда по делу назначили на 26 декабря 2025 года.

Цекало женился на сестре Брежневой в 2008 году. Она стала его третьей супругой — до этого он был в браке с Аленой Шиферман и Лолитой Милявской. С Галушкой Цекало развелся в 2018-м, оставив экс-жене и детям особняк на Рублевке.

Сейчас продюсер женат на Дарине Эрвин. Накануне супруги приехали в Москву.