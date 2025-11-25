Цекало и его жена Дарина Эрвин приехали в Москву

Продюсер Александр Цекало и его супруга Дарина Эрвин приехали в Москву, сообщил Super.ru . Пару впервые за долгое время заметили в столице.

Супруги спокойно гуляли с собакой. Дарина пряталась в теплый шарф, а Цекало держал в руках поводок и пакет для питомца.

Продюсер уже несколько лет живет за пределами России, однако летом стало известно, что он участвует в создании нового отечественного сериала, и визит в Москву может быть связан с работой.

Telegram-канал Mash сообщил, что Цекало перечислил очередную часть алиментной задолженности бывшей супруге Виктории Галушке — около 21 миллиона рублей. От брака с Викторией, которая также является родной сестрой певицы Веры Брежневой, у них двое детей: 17-летняя Александра и 13-летний Михаил.