Актриса из фильма «Москва слезам не верит» погибла в ДТП

Актриса театра и кино Елена Земляникина погибла в аварии в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета, в котором она преподавала.

Елена Земляникина — советская и российская актриса театра, кино, исполнительница романсов, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова. Смертельное ДТП произошло 14 мая 2025 года.

По информации университета, прощание с погибшей артисткой пройдет 17 мая в храме архангела Михаила и Марии Египетской в Москве.

Артистка начала сниматься в кино в начале 1980-х, сыграла эпизодические роли в картинах «Детский мир», «Конец бабьего лета», «Хозяйка детского дома», «Опознание», «Москва слезам не верит» и других. Земляникина преподавала актерское мастерство, сценическую речь и историю театра в институте культуры и искусств МГПУ.

Дептранс Москвы опубликовал в Telegram-канале момент ДТП, в котором погибла Земляникина. ДТП произошло на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Мотоциклист сбил пешехода, которым оказалась Елена Земляникина. Женщина получила множественные травмы, врачи не смогли спасти актрису.

В Москве 14 мая в возрасте 93 лет скончался супруг актрисы Надежды Румянцевой советский дипломат Вилли Хштоян. Тело пожилого мужчины нашли в его квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт.