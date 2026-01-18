Сериал про жизнь Памелы Андерсон сняли без ее согласия

Памела Андерсон заявила, что не давала согласие на сериал «Пэм и Томми»

Голливудская звезда Памела Андерсон не давала личного согласия на съемки и производство сериала «Пэм и Томми» об отношениях с бывшим мужем Томми Ли. Об этом актриса рассказала на подкасте Энди Коэна на YouTube .

По ее словам, режиссер проекта Сет Роген не обсуждал с ней съемки и другие детали.

«Он сделал сериал, даже не поговорив со мной. Хочется верить, что он со временем выйдет на связь и извинится. Хотя, по большому счету, это не так важно», — заявила Андерсон.

Звезда отметила, что прекрасно понимает, что внимание к личной жизни известных людей — неотъемлемая часть работы, но всему есть предел. При этом она не подавала иски в суд и надеется лишь на преследование Рогена кармой.

«Самые темные и болезненные секреты не должны становиться объектом для телесериала. Меня это немного разозлило», — добавила она.

