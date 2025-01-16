Канье Уэст показал видео с обнаженной Памелой Андерсон

Рэпер Канье Уэст поделился архивными кадрами с обнаженной актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон. Видео он опубликовал в Instagram*.

Сюжетом ролика стал 82-день рождения основателя мужского глянцевого журнала Playboy Хью Хефнера в 1990 году. Звезда телесериала «Спасатели Малибу» подарила бизнесмену-имениннику торт. В этот момент она покружилась перед виновником торжества без одежды и нижнего белья — на модели были только туфли на высоком каблуке.

К видео рэпер добавил свой трек под названием Hide Your Bitch («Спрячь свою стерву»).

Публикация архивного видео 57-летней звезды вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков рэпера. Кто-то заподозрил в этом намек на сотрудничество Уэста с Памелой Андерсон, другие поинтересовались, давала ли модель согласие на то, чтобы музыкант выложил в интернет этот ролик.

Ранее Канье Уэст снял возлюбленную Бьянку Цензори полностью обнаженной. На кадрах она находилась в ванной без одежды, смотрела в камеру, положив ладони на кран. Видео отредактировали в черно-белом фильтре.

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