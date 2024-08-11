Сергея Бурунова поймали целующимся со своей новой пассией

Super.ru: у Сергея Бурунова новая возлюбленная младше него на 12 лет

Актера Сергея Бурунова заметили в компании новой возлюбленной, он посетил с ней свадьбу Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Издание Super.ru рассказало о кольце на пальце новой пассии артиста.

Пара на мероприятии была неразлучна, а во время медленного танца Бурунов поцеловал в губы свою подругу, Екатерину Леви, которая младше него на 12 лет. Также на пальце девушки красовалось кольцо с большим камнем, которого совсем недавно там еще не было, сообщило издание.

Бурунов ни разу не был официально женат. Екатерине 35 лет, она родом из Перми. К шоу-бизнесу девушка не имеет никакого отношения, она предприниматель в сфере химчистки.

Шоумен Денис Сорокин заявил ранее, что Бурунов увидел в Леви мать своих будущих детей. Свои отношения пара не спешила афишировать из-за суеверий. Бурунов якобы оберегает избранницу от внимания папарацци во избежание стресса.