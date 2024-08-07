Шоумен Сорокин: Бурунов увидел в Леви будущую мать своих детей

Актера Сергея Бурунова, который долгое время ходил в холостяках, все чаще замечают в компании 35-летней бизнесвумен Екатерины Леви. Однако свои отношения артист отказывается комментировать, сообщил сайт KP.RU .

Как рассказал шоумен Денис Сорокин, многие знаменитости не спешат афишировать личную жизнь из-за суеверий.

«Думаю, Сергей настроен серьезно по отношению к Екатерине, он увидел в ней будущую мать своих детей», — добавил собеседник сайта.

По его словам, Бурунов оберегает избранницу от внимания папарацци, так как появление на публике со звездой — серьезный стресс. Пользователи Сети любят обсуждать подобные темы. Однако не каждая девушка способна вынести критику в свой адрес, пояснил шоумен.