Сергей Жуков рассказал, почему его дочь стала учиться дома
Дочь лидера «Руки вверх!» перевели на домашнее обучение из-за буллинга в школе
Дочь лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Ника перевелась на домашнее обучение из-за травли в школе. Об этом артист рассказал в интервью Москве 24.
По словам певца, дочери постоянно приходится сталкиваться с обвинениями в том, что успехов она добивается только благодаря известному отцу. Семья решила перевести девочку на домашнее обучение, чтобы избавить ее от постоянного стресса, связанного с буллингом.
«Играет дочь в театре, и ей говорят: „А, ну понятно, это папа договорился“. <…> Но скажите, есть дураки на земле, которые возьмут никакущую актрису?» — привел пример Жуков.
Он добавил, что большое кино — это работа огромной команды, которая не станет актрису на главную роль только по просьбе отца, потому что это связано с деньгами, продюсерами, режиссером и прокатом.
Также в интервью Жуков рассказал, что после взлета популярности его коллектива артисты 90-х годов решили больше не использовать со сцены фразу «руки вверх».