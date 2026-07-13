Сергей Жуков рассказал, почему его дочь стала учиться дома

Дочь лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Ника перевелась на домашнее обучение из-за травли в школе. Об этом артист рассказал в интервью Москве 24 .

По словам певца, дочери постоянно приходится сталкиваться с обвинениями в том, что успехов она добивается только благодаря известному отцу. Семья решила перевести девочку на домашнее обучение, чтобы избавить ее от постоянного стресса, связанного с буллингом.

«Играет дочь в театре, и ей говорят: „А, ну понятно, это папа договорился“. <…> Но скажите, есть дураки на земле, которые возьмут никакущую актрису?» — привел пример Жуков.

Он добавил, что большое кино — это работа огромной команды, которая не станет актрису на главную роль только по просьбе отца, потому что это связано с деньгами, продюсерами, режиссером и прокатом.

Также в интервью Жуков рассказал, что после взлета популярности его коллектива артисты 90-х годов решили больше не использовать со сцены фразу «руки вверх».