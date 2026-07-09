Сергей Жуков рассказал, что популярность группы «Руки Вверх!» привела к бойкоту фразы «руки вверх»

Основатель и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал в интервью «Москве 24» , что после взлета популярности коллектива артисты 90-х годов решили больше не использовать со сцены фразу «руки вверх».

Группа «Руки Вверх!» была основана в 1996 году и стала одним из символов поп-культуры 90-х. В 2026 году коллективу исполнится 30 лет. Среди его хитов — «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует». Эти песни до сих пор собирают полные стадионы по всей России.

По словам Жукова, в начале творческого пути группы артисты страны перестали выкрикивать со сцены призыв «руки вверх», адресованный аудитории. «Потому что зрители думали, что сейчас выйдет группа „Руки Вверх!“, и в зале начиналось такое. Все орали „Руки вверх!“ вместо того артиста, кто был на сцене, и они сказали: „Все, больше мы не произносим этот призыв“», — поделился Жуков.

Фронтмен также отметил, что группа давно не стремится к наградам, а доказывает свое мастерство концертами. Он подчеркнул, что народные артисты работают для народа.