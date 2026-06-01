Сергей Жигунов опроверг слухи о банкротстве своей кинокомпании

Актер и продюсер Сергей Жигунов опроверг информацию в СМИ о крупных финансовых проблемах своей кинокомпании. Об этом сообщил журнал The Voice , отметив, что поводом для публикаций стала отчетность ООО «Студия 7» с убытком 90 миллионов рублей.

Продюсер лично связался с бухгалтерией, чтобы разобраться в ситуации. Там выяснили, что указанная сумма оказалась производственными затратами.

«Думал, что я сошел с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала», — заявил артист.

Он добавил, что сошел с ума не он, а главный бухгалтер, которого уволили в период сдачи годовой отчетности.

По словам звезды сериала «Моя прекрасная няня», сейчас готовится уточненный финансовый баланс. Жигунов подчеркнул, что никакого банкротства или критических проблем у его компаний нет.

