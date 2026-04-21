С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам в 875 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с известного актера Игоря Петренко задолженность по алиментам в сумме более 875 тысяч рублей. Информация появилась в базе данных ФССП .

В 2024 году Петренко был должен 9,2 миллиона рублей по алиментам, но в 2025-м долг сократился до 1,3 миллиона. В апреле 2026 года на актера вновь завели два новых производства о взыскании около двух тысяч рублей в качестве исполнительских сборов.

Петренко был женат трижды, от второго брака с Екатериной Климовой у него есть два сына. Артист широко известен большому кругу зрителей по ролям в картинах «Шерлок Холмс», «Водитель для Веры», «Тарас Бульба», «Кармен», «Звезда» и другим. За карьеру он снялся в более чем 70 фильмах.

Ранее стало известно, что в реестр неплательщиков алиментов также внесли актера Михаила Казакова, известного по «Папиным дочкам».