Сергей Лазарев разрыдался на шоу «Маска»

Спецвыпуск шоу «Маска», который прошел 4 мая на телеканале НТВ , посвятили творчеству певца Сергея Лазарева. Восемь участников вышли на сцену в новых костюмах, чтобы спеть его песни. Один из таких номеров довел артиста до слез.

В течение всего специального выпуска перед певцом стояла нелегкая задача — он угадывал, кто из коллег или друзей скрывается за масками. В том числе на сцену в образе Поросенка вышла актриса Александра Урсуляк.

Также зрителей порадовал своим выступлением дуэт Собак. Ими оказались Регина Тодоренко и Влад Топалов. Кроме того, в костюме Малинки выступила Ани Лорак, а в образе Океана оказалась Ольга Бузова.

Самой последней вышла маска Ангела. Она исполнила известную композицию певца «Шепотом», чем довела его до слез.

«Ребята, это моя мама. Я не могу не узнать маму. Хочу, чтобы ты сняла маску. Я знаю, как это тяжело, у тебя болит спина, у тебя болят ноги», — сказал Лазарев.

Маме Сергея Лазарева 67 лет. Валентина Викторовна помогает сыну в воспитании его детей — сына Никиты и дочери Анны. Они родились от разных суррогатных матерей.