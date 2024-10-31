Певец Сергей Лазарев трогательно поздравил маму с 67-летием

Российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев опубликовал пост с благодарностями и признанием в любви. Теплые слова он посвятил своей маме, которая отмечает 67-й день рождения, пишет «7Дней.ru» .

«Будь здорова, будь счастлива! Я тебя очень люблю! Спасибо тебе за все! Я всегда рядом», — написал сын именинницы.

Известно, что мама исполнителя, Валентина Викторовна, принимает активное участие в воспитании своих внуков. У Лазарева двое детей — дочь Анна и сын Никита. Они родились от разных суррогатных матерей. В одном из интервью Лазарев признался, что решил не ждать, когда встретит свою любовь, а взять ответственность за рождение детей в свои руки.