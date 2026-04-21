Сергей Лазарев приостановил концерт из-за восторженной поклонницы

Восторженная поклонница чуть не сорвала концерт Сергея Лазарева, порываясь бросить букет на сцену любимого исполнителя. Артист вынужденно прервал выступление и уговаривал девушку подождать финала. Ролик его общения с фанаткой опубликовал Super.ru .

Лазарев признался, что уже оценил размеры букета и готов его принять, но только после окончания концерта.

«Уже вижу, как он у меня в номере стоит, цветет и пахнет. Но не надо в меня кидать им. Он будет лететь, не долетит», — объяснил артист.

Он призвал зрительницу не трясти букетом, потому что вокруг нее стоят люди.

Сама поклонница объяснила свое поведение тем, что испугалась увядания цветов, если их немедленно не поставят в воду.

В конце ноября певец Сергей Лазарев публично пристыдил своего концертного директора Михаила Дворецкого за неприятный запах изо рта.

Исполнитель подчеркнул, что во время поездки в Кемерово сопровождавший его директор съел блюдо с чесноком и не почистил зубы. Лазарев признался, что не переносит этот запах, но вынужден терпеть.